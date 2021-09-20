تفاصيل ضبط شقيقين بتهمة الاتجار بالمخدرات في الجيزة

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الجيزة، من القبض على شقيقين بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما كمية من مخدر البانجو وبندقية خرطوش وذخيرة بمنطقة الصف، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات أكدها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيام شقيقين أحدهما له معلومات جنائية ومقيمين بدائرة مركز شرطة الصف جنوب الجيزة، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء استقلالهما مركبة «توك توك» وبحوزتهما سلاح ناري وعدد من الطلقات وكمية من مخدر البانجو ومبلغ مالي و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المخدرات بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي.