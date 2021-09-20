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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالتعدي على أحد الأطفال بالجيزة.

قالت الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، يظهر خلاله إحدى السيدات وبصحبتها طفلان تقوم بالتعدي على أحدهما بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة».

وأضافت: «بالفحص تم تحديد هوية السيدة، وتبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر)، وتبين أن الطفلين (كريمتها سن 5 سنوات) (ونجلها سنتان)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لتأديبهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».