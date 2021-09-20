أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي سيدة على أحد الأطفال بالجيزة (التفاصيل )

Print
«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو تعدي سيدة على أحد الأطفال بالجيزة (التفاصيل ) «الداخلية» تكشف ملابسات تعدي سيدة على أحد الأطفال بالجيزة (التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله إحدى السيدات تقوم بالتعدي على أحد الأطفال بالجيزة.

قالت الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، يظهر خلاله إحدى السيدات وبصحبتها طفلان تقوم بالتعدي على أحدهما بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة».
وأضافت: «بالفحص تم تحديد هوية السيدة، وتبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر)، وتبين أن الطفلين (كريمتها سن 5 سنوات) (ونجلها سنتان)، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطها وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة لتأديبهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هل هو 11 سبتمبر؟.. شاهد الفيديو الذي أوقف قلب سكان أستراليا

هل هو 11 سبتمبر؟.. شاهد الفيديو الذي أوقف قلب سكان أستراليا

فرج عامر ينسحب من برنامج على الهواء (فيديو)

فرج عامر ينسحب من برنامج على الهواء (فيديو)

«ظنوه مشردا».. طرد الفنان العالمي نيكولاس كيدج من مطعم يتصدر تريند جوجل (فيديو)

«ظنوه مشردا».. طرد الفنان العالمي نيكولاس كيدج من مطعم يتصدر تريند جوجل (فيديو)

«هشموا رأسه».. مأساة الطفل فارس ضحية بلطجة جيرانه في الدقهلية (فيديو)

«هشموا رأسه».. مأساة الطفل فارس ضحية بلطجة جيرانه في الدقهلية (فيديو)