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«الداخلية» تكشف ملابسات حفل خطوبة لطفلين بالحوامدية

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«الداخلية» تكشف ملابسات حفل خطوبة لطفلين بالحوامدية «الداخلية» تكشف ملابسات حفل خطوبة لطفلين بالحوامدية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بشأن حفل خطوبة لطفلين بالحوامدية.

قالت الداخلية، في بيان، اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله بعدد من المواقع لحفل خطوبة لطفلين بمنطقة الحوامدية بالجيزة»
وأضافت: «بالفحص تبين قيام كلٍ من أحد الأشخاص، مقيم بالحوامدية (والد طفلة سن 15) وربة منزل مقيمة بذات العنوان (والدة طفل سن 15)، بالاتفاق على قراءة الفاتحة للطفلين، على أن يتم الزواج رسمياً عقب بلوغهما السن القانونية، وأن ما تم من مراسم الخطوبة ما هو إلا تنفيذ لوعد سابق بين الأهلية منذ ولادة الطفلين، حيث تربطهما علاقة جيرة وطيدة».

وتابعت: «تم اتخاذ التعهد اللازم على الأهلية بحسن رعاية الطفلين، واتخاذ الإجراءات القانونية».

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