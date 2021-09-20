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"الحج" تواصل استقبال المعتمرين في مطار المدينة المنورة

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مع الالتزام بالتطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية كافة

قالت وزارة الحج والعمرة اليوم إنها مستمرة في استقبال المعتمرين والزوار القادمين إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة بالحفاوة والترحيب.

يأتي ذلك في ظل الحرص الكامل على تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن أداء 10 ملايين معتمر للعمرة منذ إطلاق نموذج "العمرة الآمنة" والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة.

وكشف عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي، الجمعة، أن الوزارة بدأت في استقبال المعتمرين والزوار القادمين من خارج السعودية منذ غرة شهر المحرم، حيث تم إعداد وثيقة الإجراءات والضوابط والاشتراطات المنظمة لقدوم ضيوف الرحمن من خارج المملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمملكة بما يضمن سلامتهم والحفاظ على أمنهم.

وأكد على ضرورة إرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من بلد المعتمر ضمن مسوغات طلب إصدار تأشيرة الزيارة لغرض العمرة، مشيراً إلى قيام الجهات المختصة بالمملكة بتحديث قائمة الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى المملكة بشكل مستمر بناءً على المؤشرات الصحية، وكذلك اشتراط أن تكون اللقاحات معتمدة في المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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