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.. حادث مروع لسيارة إمام مسجد عبر الطريق بشكل خاطئ

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فيديو.. حادث مروع لسيارة إمام مسجد عبر الطريق بشكل خاطئ .. حادث مروع لسيارة إمام مسجد عبر الطريق بشكل خاطئ
أثناء عودته من صلاة الفجر

فيديو.. حادث مروع لسيارة إمام مسجد عبر الطريق بشكل خاطئ

لقي إمام مسجد في مصرعه، في حادث سير مروع التقطته كاميرات المراقبة بمنطقة مدينة نصر شرقي القاهرة، الأحد.

وسادت حالة من الحزن مواقع التواصل الاجتماعي، بعد وفاة الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم في مدينة نصر أثناء عودته عقب أداء صلاة الفجر، بعدما دهست شاحنة سيارته أثناء عبوره طريقاً سريعاً.

وحسب صحيفة "الوطن" المصرية، كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل حادث السير الذي شهدته مدينة نصر، وأدى إلى وفاة الشيخ هاني الشحات إمام مسجد الأرقم، بعدما اصطدمت سيارته في سيارة أخرى للنقل الثقيل.

وكشفت التحريات ومراجعة الحادث، وقوع تصادم بين ثلاث سيارات، شاحنتين وسيارة صغيرة.

وقد تبين قيام "الشحات"، بقطع الطريق بطريقة خاطئة مما تسبب في بالحادث، إضافة إلى قدوم الشاحنة بسرعة كبيرة.

وأوضحت التحقيقات أن "الشحات" كان يستقل سيارته بالقرب من كوبري المنهل بمدينة نصر، بعدما أنهى عمله في المسجد الواقع بشارع أحمد الصاوي المتفرع من مكرم عبيد. وحسب الصحيفة، يظهر الفيديو أنه عند وصول "الشحات" إلى الطريق بسيارته قاصداً المرور بها إلى شارع مقابل لـ"يو تيرن"، جاءت شاحنة مسرعة، واصطدمت بسيارته، ودهستها، ونتيجة لقوة الاصطدام، تحطمت سيارة "الشحات"، كما التحمت بالشاحنة التي اصطدمت بسيارة ثالثة وهي شاحنة كانت متوقفة على الطريق، وقد توقفت الشاحنة الأولى والسيارة الصغيرة، بعد قرابة 20 مترا من موقع التصادم الأول.

وقد نُقل المصابون ومن بينهم "الشحات" إلى أحد المستشفيات، وتم إيداعه الرعاية المركزة، إلا أن جميع محاولات إنقاذه باءت بالفشل، وأعلن الأطباء وفاته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وضبط أطراف الحادث والعرض على النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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