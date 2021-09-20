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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للدعوى ضد "المطيري"

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"الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للدعوى ضد "المطيري" "الجزائية المتخصصة" تعلن موعداً بديلاً للدعوى ضد "المطيري"
دعته إلى الحضور في الموعد المحدد وإلا ستصدر حكمها غيابيًا

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم بدر عمر منير المطيري سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1004415178) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك في يوم الاثنين 26/ 3/ 1443هـ الساعة الثامنة والنصف.

ودعت المحكمة المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (9) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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