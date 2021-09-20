«صحة المنيا» تكثف مكافحة ناقلات ومسببات الامراض

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أعلن الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة قامت بتكثيف أعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الأمراض وذلك على مدار شهر أغسطس الماضي.

وأوضحت الدكتورة رندا خيرى، مدير عام الادارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمنيا، ان ادارة مكافحة ناقلات الامراض واقسامها بالإدارات الصحية قامت بتكثيف اعمال الترصد الحشري والمكافحة المتكاملة لناقلات ومسببات الامراض حيث تم مكافحة الحشرات الطائرة واليرقات الناقلة للأمراض بمساحة 4060 كم2، باستخدام اجهزة الضباب ومواتير الرش والرشاشات الظهرية، بالإضافة إلى مكافحة القوارض بمساحة 3500 كم2 وتعفير مساحة 1040كم2 لمكافحة الحشرات باستخدام المبيدات المخصصة للمكافحة

واضافت أنه تم رش 330400م2 بإجمالي 1652 رشة لمكافحة الحشرات الناقلة لمرض الملاريا وتم فحص 1021 عينة دم عشوائية، بجانب فحص 11365 مجرى مائي بأطوال 12421 كم وذلك لمكافحة القواقع المسببة لمرض البلهارسيا، واشارت انه تم عمل علاج ميكانيكي لعدد 21 مجرى مائي بأطوال 70 كم

كذلك تم فحص 60474 عينة بول و54279 عينة براز عشوائية وذلك في اطار مكافحة البلهارسيا بالإضافة إلى فحص 114753 عينة عشوائية لفحص الطفيليات المعوية واشارت إلى انه تم علاج 4975 حالة طفيليات معوية، كما تم تنفيذ 167 زيارة إشراقية ومرور لمتابعة سير العمل بأقسام المتوطنة بجميع إدارات المنيا الصحية.