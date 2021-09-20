أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«عربية النواب»: إشادة البرلمان العربي بالدور المصري شهادة على صحة مسارنا

Print
«عربية النواب»: إشادة البرلمان العربي بالدور المصري شهادة على صحة مسارنا «عربية النواب»: إشادة البرلمان العربي بالدور المصري شهادة على صحة مسارنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن إعلان البرلمان العربي على لسان رئيسه عادل بن عبدالرحمن العسومي، دعمه لكافة القضايا الإستراتيجية، التي تهم الدولة المصرية، ومساندته التحركات التي يقوم بها الرئيس على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، والدور الرائد لمصر في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، دليل على صحة المسار الذي اتخذته لحماية الأمن القومي العربي من المحيط إلى الخليج.

وأضاف النائب في بيان أصدره اليوم، إن الدور السياسي الذي يقوم به الرئيس السيسي، على الصعيد العربي والإقليمي من تحركات لها تأثير إيجابي على القضايا العربية، انطلاقا من رؤية مصرية حريصة على تعزيز مكانة الدولة الوطنية والتصدي للمؤامرات والإرهاب والتنظميات، في مختلف الدول العربية التي تعاني منها.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون العربية، بالتحركات السياسية المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية والملف الليبي والسوداني والعراقي والأزمة اللبنانية، وكلها أدوار تشير إلى محورية الدور المصري وسلامة التوجهات السياسية المصرية.

وشدد المغازي أن مصر تتحرك انطلاقا من رغبة أكيدة في الحفاظ على الوحدة العربية، والتصدي للمخاطر والإرهاب، والحفاظ على الدولة الوطنية من الانفراط، وهو ما يواجه بتقدير واسع عربياً ودولياً، معتبرًا إشادة البرلمان العربي بالدور المصري شهادة تقدير عربية وإقليمية، تكشف حيوية ومحورية دور مصر في كافة الأحداث العربية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

مصرع 3 أشخاص في الولايات المتحدة بخروج قطار عن مساره

لو معاك الجنيه ده هتكون مليونير.. جنية مصري يباع ب 380 ألف جنية في لندن

لو معاك الجنيه ده هتكون مليونير.. جنية مصري يباع ب 380 ألف جنية في لندن

أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على

أول فتاة مصرية تخوض انتخابات بلدية روما.. هدفي تغيير نظرة المجتمع للمسلمين.. لقاء خاص مع مريم على

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021