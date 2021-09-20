«عربية النواب»: إشادة البرلمان العربي بالدور المصري شهادة على صحة مسارنا

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قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن إعلان البرلمان العربي على لسان رئيسه عادل بن عبدالرحمن العسومي، دعمه لكافة القضايا الإستراتيجية، التي تهم الدولة المصرية، ومساندته التحركات التي يقوم بها الرئيس السيسي على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية، والدور الرائد لمصر في الدفاع عن القضايا العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، دليل على صحة المسار الذي اتخذته مصر لحماية الأمن القومي العربي من المحيط إلى الخليج.

وأضاف النائب في بيان أصدره اليوم، إن الدور السياسي الذي يقوم به الرئيس السيسي، على الصعيد العربي والإقليمي من تحركات لها تأثير إيجابي على القضايا العربية، انطلاقا من رؤية مصرية حريصة على تعزيز مكانة الدولة الوطنية والتصدي للمؤامرات والإرهاب والتنظميات، في مختلف الدول العربية التي تعاني منها.

وأشاد رئيس لجنة الشؤون العربية، بالتحركات السياسية المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية والملف الليبي والسوداني والعراقي والأزمة اللبنانية، وكلها أدوار تشير إلى محورية الدور المصري وسلامة التوجهات السياسية المصرية.

وشدد المغازي أن مصر تتحرك انطلاقا من رغبة أكيدة في الحفاظ على الوحدة العربية، والتصدي للمخاطر والإرهاب، والحفاظ على الدولة الوطنية من الانفراط، وهو ما يواجه بتقدير واسع عربياً ودولياً، معتبرًا إشادة البرلمان العربي بالدور المصري شهادة تقدير عربية وإقليمية، تكشف حيوية ومحورية دور مصر في كافة الأحداث العربية.