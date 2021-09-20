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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي

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محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي

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استعرض اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، آخر معدلات تنفيذ الأعمال الجارية بمنطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى، وذلك في إطار أعمال التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسفالشاهدسكرتيرعام المحافظة، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية ومديرى مديريات الإسكان والطرق والكهرباء وإدارة تطوير العشوائيات والمقاولون المنفذون للمشروع.

واستمع محافظ بورسعيد لكافة الجهات المعنية والمشاركة في أعمال تطوير منطقة فاطمة الزهراء، حول آخر مستجدات العمل، موجها بالتنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة انجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة، تماشيا مع أعمال التطوير التي شهدها حى الضواحى على كافة الأصعدة.

وأكد محافظ بورسعيد أن منطقة فاطمة الزهراء كانت من أكثر المناطق احتياجا للتطوير على كافة المستويات، وتتضمن الخطة الشاملة للتطوير رصف الطرق الداخلية بالمنطقة، وتغيير نوازل الصرف الصحى وصيانة الأعمدة الكهربائية، وحل مشكلات الصرف الصحى وتوصيل المياه، وذيادة الطابع التجميلى بالمنطقة، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، مؤكدا أن حى الضواحى حظى على نصيب كبير من اعمال التنمية مؤخرا، بما يليق بحياة المواطنين في محافظة بورسعيد.

المصرى اليوم

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