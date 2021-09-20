سماء الأقصر تتزين بـ 22 رحلة بالون تقل 230 سائح أجنبي

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انطلقت، اليوم الاثنين، 22 رحلة بالون طائر على متنها 230 سائح من مختلف الجنسيات، وذلك مع تحسن الاحوال الجوية بمدينة الاقصر، وعودتها بعد توقف دام يومين بسبب سرعة الرياح، وعادت الرحلات للاستمتاع بمشاهدة الاثار الخالدة من ارتفاع 550 متر فوق سطح الارض، ومشاهدة المعابد الفرعونية المنتشرة ومقابر الملوك والامراء والنبلاء، والمناظر الطبيعية الخلابة ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة .

وقال هانى السيد، مسؤول شركة السندباد للبالون، ان سماء المدينة تزينت اليوم بعدد 22 رحلة بالون، من مختلف الشركات العاملة بغرب الاقصر، موضحاً ان رحلات البالون من اهم رحلات المغامرة في العالم وتعتبر الاقصر احد اشهر المدن العالمية في هذا المجال لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ومطار خاص للاقلاع من غرب المدينة.

واضاف ان جميع الشركات العاملة في البالون، ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على امن وسلامة المشاركين باتباع الاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب ان كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً ان الاقصر تحتل مرتبة متقدمة في تصنيف الدول التي تعمل في البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا.