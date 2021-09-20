«بيطري الشرقية»: تحصين ٤١١٧ رأس أغنام ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

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قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ،والتكليف القومي للتسجيل والترقيم لعام 2021، والتي بدأت أعمالها أمس قامت من خلال 180 لجنة بتحصين 4117 رأس أغنام ،وذلك بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة.

أشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم تكثيف النشاط الإرشادي، من خلال السيارات الإرشادية التي جابت القرى للإذاعة والإعلان عن الحملة وعقد الندوات واللقاءات الإرشادية المباشرة مع مربي الأغنام، للإعلان عن الحملة والتعريف بخطورة المرض وأهمية التحصين ضده.

وتيسيراً على المواطنين والمربين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن لجان التحصين ستقوم بمباشرة عملها في مقار اللجان أو الإنتقال إليهم لمنازلهم، للتحصين وترقيم الحيوانات من بيت لبيت .

وكانت مديرية الطب البيطري قد أنهت إستعدادات الإدارات المختصة بالديوان والإدارات الخارجية بالمراكز للحملة القومية ،من اللقاحات والكوادر البشرية «أطباء- إداريين – عمال» والآلات والأدوات، وتم الاتفاق على خطة العمل النهائية للحملة ودور كل إدارة والإستعدادات الفنية والإدارية.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور اللجان الطبية البيطرية الوقائية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين .