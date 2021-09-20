«المحامين»: النقيب يوافق على شراء أرض لنادي «كفر الشيخ»

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أعلنت نقابة المحامين، تفاصيل لقاء رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بمجلس نقابة محامين كفر الشيخ، برئاسة فراج زعفان، نقيب الفرعية، وذلك في مكتبه بمقر النقابة العامة، بحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وأوضح بيان صحفي للنقابة، أن اللقاء شهد موافقة «عطية» على الطلب المقدم من النقابة الفرعية بتخصيص قطعة أرض كنادي اجتماعي لمحامي كفر الشيخ على مساحة 500 متر مربع، بقيمة 10 ملايين جنيه، تسدد النقابة 5 ملايين جنيه مقدم للأرض عند التعاقد والباقي تقسيط على دفعات عند التسجيل واستخراج التراخيص.

وأكد على أنه لم يفعل إلا واجبه تجاه المحامين، وقائلا: نحن خدام لجميع الجمعية العمومية، وواجب علينا أن نيسر لهم كل شيء وان ندبر لهم احتياجاتهم، حتى يشعروا أن بيتهم الحقيقي هو المحاماة ونقابة المحامين، ومن الطبيعي أن يحظى محامو كفر الشيخ بما يستحقونه من اهتمام وتقدير، وهذا واجب على النقابة وسعيد بتحقيقي لهذا الواجب وأتمنى إنجازه في أقرب وقت.

وقال عمر هريدي، وكيل النقابة، إن النقيب العام حقق حلم محامو كفر الشيخ الذي طال انتظاره منذ سنوات طويلة، ليتحقق في عهده وعهد هذا المجلس فله الشكر على ذلك.

ومن جانبه وجه الأستاذ فراج زعفان نقيب محامي كفر الشيخ جزيل الشكر للنقيب العام، لاعتماده المالي شراء أرض نادي لمحامي كفر الشيخ، كما وجه الشكر لجميع أعضاء مجلس النقابة العامة، وكل من ساهم لإنجاز هذا الأمر.