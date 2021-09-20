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تعرف عفى ملامح تشكيل الأهلى المتوقع أمام طلائع الجيش بالسوبر

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تعرف عفى ملامح تشكيل الأهلى المتوقع أمام طلائع الجيش بالسوبر تعرف عفى ملامح تشكيل الأهلى المتوقع أمام طلائع الجيش بالسوبر

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يواصل الأهلي تحضيراتة للمواجهة المرتقبة أمام طلائع الجيش في السوبر المحلي، في المباراة المقرر انطلاقها مساء غد الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب في الإسكندرية، حيث دخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في برج العرب منذ يوم الخميس الماضي وعقب خوض وديتين أمام كلا من بتروجت والمقاولون العرب وانتهت الودية الأولى أمام بتروجت بالتعادل السلبي بينما تمكن الأهلي من الفوز في الودية الثانية أمام المقاولون العرب بهدف نظيف.

ويخوض الأهلي تدريباته الجماعية على استاد برج العرب بشكل يومي، حيث يقوم موسيماني بتجربة الصفقات الجديدة للاستقرار على ملامح تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش، كما عقد المدير الفنى أكثر من جلسة مع اللاعبين لتحفيزهم على الإجتهاد خلال المباراة وبذل قصارى جهدهم لتحقيق البطولة لمصالحة الجماهير الاهلاوية الحزينة بعد ضياع لقب الدورى. وينتظر أن يخوض الأهلى المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي، في حراسة المرمى وأمامه على معلول وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني «كريم فؤاد» وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر «لويس ميكيسوني» ومحمد شريف.

المصرى اليوم

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