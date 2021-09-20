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كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة غرناطة.. غياب ثنائي مهم

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كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة غرناطة.. غياب ثنائي مهم كومان يعلن قائمة برشلونة لمباراة غرناطة.. غياب ثنائي مهم

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أعلن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة قائمة الفريق لمواجهة نظيره غرناطة، في المباراة المقررة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى لكرة القدم.

وشهدت القائمة غياب اثنين من أهم لاعبي الفريق نتيجة الإصابة وهما الظهير جوردي ألبا ونجم خط وسط الفريق الموهوب بيدري.

وتعرض بيدري وألبا للإصابة خلال مباراة بايرن ميونخ الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة برشلونة بثلاثية نظيفة على ملعبه.

وتنطلق مباراة برشلونة أمام غرناطة عند الساعة 9 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويحتضنها ملعب كامب نو في كتالونيا.

وضمت قائمة برشلونة التي أعلنها كومان اللاعبين:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن ونيتو وإينياكي بينيا.

في خط الدفاع: سيرجينيو ديست وجيرارد بيكيه ورونالد أروخو وأوسكار مينجويزا وكليمونت لينجليه وصامويل أومتيتي وإريك جارسيا وإليساندرو بالدي.

في خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس وريكي بويج وفرينكي دي يونج وجافي وسيرجي روبيرتو وفيليبي كوتينيو.

في خط الهجوم: ممفيس ديباي ويوسف ديمير ولوك دي يونج.

قائمة برشلونة

المصرى اليوم

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