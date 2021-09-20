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عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق التدريب الصباحي على ملعب فندق الإقامة خلال معسكر برج العرب الحالي.

وشرح المدير الفني للاعبين خطة تدريب اليوم وطالبهم بالتركيز في الفترة الحالية خاصة وأن الزمالك مقبل على مباريات مهمة سواء محليا أو إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه المسائي في السادسة والنصف مساءً على الملعب الفرعي باستاد برج العرب.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.