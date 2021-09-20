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أعلن خالد الغندور لاعب الزمالك الأسبق، في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن حجم مديونيات الزمالك وصل لـ 300 مليون جنيه جراء العقوبات والغرامات في بعض القضايا.

وقال الفندور: «أنا قريب من مجلس الادارة ومكنتش عارف إن في ايقاف قيد للزمالك غير من حسين لبيب في التليفزيون، وكنت عارف أن الزمالك خلص وليد الكرتى لاعب الوداد وقالولى هنعلن عن التعاقد مع عبدالله السعيد خلاص».

وتابع: «طيب لما فيه ايقاف قيد تعاقدتوا مع عمر كمال عبدالواحد ليه ومحمود شبانة وحمدى النقاز، وايه كمية القضايا اللى على الزمالك دى من أيام المجالس السابقة ووصلت لـ 300 مليون جنيه».

وتابع بندق:«لو إداراة الزمالك بتمشى صح وتدفع اللى عليها وتنهى علاقاتها باللاعبين بدون أزمات مكنش ده بقى حالنا، يعنى عشان لاعب زى حسام أشرف وأكاديمية حتى مش نادى في الكاميرون نتوقف فترتين قيد، وطبعا المجلس جاب النقاز عشان عقوبته مش عشان فنياً».