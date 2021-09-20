أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

خالد الغندور يكشف حجم ديون .. ويوجه اللوم للمجالس السابقة

Print
خالد الغندور يكشف حجم ديون الزمالك.. ويوجه اللوم للمجالس السابقة خالد الغندور يكشف حجم ديون .. ويوجه اللوم للمجالس السابقة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن خالد الغندور لاعب الأسبق، في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن حجم مديونيات الزمالك وصل لـ 300 مليون جنيه جراء العقوبات والغرامات في بعض القضايا.

وقال الفندور: «أنا قريب من مجلس الادارة ومكنتش عارف إن في ايقاف قيد للزمالك غير من حسين لبيب في التليفزيون، وكنت عارف أن الزمالك خلص وليد الكرتى لاعب الوداد وقالولى هنعلن عن التعاقد مع عبدالله السعيد خلاص».

وتابع: «طيب لما فيه ايقاف قيد تعاقدتوا مع عمر كمال عبدالواحد ليه ومحمود شبانة وحمدى النقاز، وايه كمية القضايا اللى على الزمالك دى من أيام المجالس السابقة ووصلت لـ 300 مليون جنيه».

وتابع بندق:«لو إداراة الزمالك بتمشى صح وتدفع اللى عليها وتنهى علاقاتها باللاعبين بدون أزمات مكنش ده بقى حالنا، يعنى عشان لاعب زى حسام أشرف وأكاديمية حتى مش نادى في الكاميرون نتوقف فترتين قيد، وطبعا المجلس جاب النقاز عشان عقوبته مش عشان فنياً».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لاعب الزمالك: نسعى للفوز بالثلاثية الموسم المقبل

لاعب الزمالك: نسعى للفوز بالثلاثية الموسم المقبل

عواد: المنافسة بيني وبين أبو جبل لصالح الزمالك.. وهدفنا الفوز بجميع البطولات

عواد: المنافسة بيني وبين أبو جبل لصالح الزمالك.. وهدفنا الفوز بجميع البطولات

وكيله: كارتيرون كان سيرحل مجددًا عن الزمالك إلى الوحدة الإماراتي

وكيله: كارتيرون كان سيرحل مجددًا عن الزمالك إلى الوحدة الإماراتي

وائل جمعة يكشف تفاصيل زيارة معسكر الزمالك ومصير شارة قيادة المنتخب

وائل جمعة يكشف تفاصيل زيارة معسكر الزمالك ومصير شارة قيادة المنتخب