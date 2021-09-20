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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الاثنين، أنه سيعقد اجتماعا مع الاتحادات الوطنية الأعضاء، لمناقشة الفكرة المثيرة للجدل الخاصة بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

وأوضح الفيفا أن الاجتماع مع الاتحادات سيُعقد عبر الإنترنت، في 30 سبتمبر الجاري، خلال فترة إقامة المباريات الدولية.

وأثار اقتراح «فيفا» بإقامة بطولة كأس العالم كل عامين، بدلا من كل أربعة أعوام، انتقادات من أوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث هدد ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا»، بمقاطعة المونديال، كما أبدى الاتحاد الألماني استياءه.

وقوبل المقترح بترحيب في أنحاء أخرى من العالم، وأجرى فيفا استطلاعا للجماهير، أظهرت نتيجته تأييدا للفكرة، لكن إحصائيات أخرى في إطار الاستطلاع أشارت إلى عكس ذلك