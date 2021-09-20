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نجم السابق: «النادي يدفع كوارث اللي عمله »

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نجم الزمالك السابق: «النادي يدفع كوارث اللي عمله مرتضى منصور» نجم السابق: «النادي يدفع كوارث اللي عمله »

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يعاني نادي الزمالك في الفترة الحالية من أزمة مالية أثرت على استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد 2021/2022.

وشهدت الأيام الماضية تعليقات من عدد كبير من نجوم نادي على الوضع الذي يمر به النادي في الفترة الحالية، وطرح بعضهم الحلول للأزمة الحالية.

وكتب نجم خط وسط نادي الزمالك السابق تامر عبدالحميد، اليوم الاثنين عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «بمرور الوقت والزمن بيتحقق صدق كلامي.. فكنت بقول إن الكوارث الحقيقية هتبان بعد رحيل مجلس مرتضي منصور.. وكنت بقول إنه لن يسمح بنجاح أي حد هييجي بعده.. وكنت بقول إن الديون اللي على الزمالك تخطت المليار جنيه.. وكنت بقول إنه لن يترك الزمالك إلا أرض محروقة».

تامر عبد الحميد

وأضاف تامر عبدالحميد: «كنت ومازلت بقول إن اللي عمله مرتضي منصور في الزمالك هيدفع النادي وجمهوره ثمنه على مدار عشرات السنين».

المصرى اليوم

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