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تأجيل كأس الخليج رسميًا لمدة عام

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تأجيل كأس الخليج رسميًا لمدة عام تأجيل كأس الخليج رسميًا لمدة عام

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أعلن اتحاد كأس الخليج العربي، اليوم الإثنين، تأجيل بطولة كأس الخليج «خليجي 25» إلى يناير 2023.

وذكر الاتحاد عبر موقعه: «قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إلى يناير 2023، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد».

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، قد قرر في نهاية مايو الماضي، إقامة النسخة 25 من بطولة كأس الخليج في العراق، بعد اعتذار قطر عن استضافتها دعمًا لمدينة البصرة من أجل تنظيمها.

وبموجب القرار، أعلنت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي، في مايو الماضي، أن اتحاد كأس الخليج حدد الرابع والعشرين من ديسمبرالمقبل، موعدًا لافتتاح بطولة خليجي 25، التي تستمر حتى السابع من يناير2022.

وأضافت في بيان رسمي وقتها: «تم تشكيل لجنة تنظيمية عليا للبطولة يرأسها وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، وتضم محافظ البصرة أسعد العيداني نائبا له، ويبدو أن قرار التأجيل مرتبط بإقامة بطولة كأس العرب في قطر، نهاية العام الجاري».

المصرى اليوم

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