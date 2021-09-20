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«الداخلية» تكشف ملابسات ففيديو خطف طفل من أمام منزله بكفر الشيخ ( التفاصيل )

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«الداخلية» تكشف ملابسات ففيديو خطف طفل من أمام منزله بكفر الشيخ ( التفاصيل ) «الداخلية» تكشف ملابسات ففيديو خطف طفل من أمام منزله بكفر الشيخ ( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله شخص يستقل سيارة ملاكى يقوم بخطف طفل من أمام منزله بكفر الشيخ

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان (خطف طفل من أمام منزله من قرية محلة أبوعلى دائرة مركز شرطة دسوق بكفر الشيخ)، يظهر خلاله شخص يستقل سيارة ملاكى يقوم بخطف طفل من أمام منزله ووجود سيدة وطفلين بجوار السيارة، وفرار قائدها هارباً بالطفل»
وأضافت: «بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في قيام (صاحب محل دواجن- مقيم بالقاهرة) بالحضور لرؤية أبنائه من زوجته المتوفية، والمقيمين لدى جدتهم لوالدتهم بذات القرية وفى حضانتها، وعقب إنتهاء الزيارة غافل المذكور الجدة وإصطحب أحد أبناؤه (5 سنوات ) وفر هارباً بالسيارة، وذلك أثناء تواجد الجدة وكريمتيه الأخرتين (سن 12، 8) بجوارها، ولدى محاولة الجدة اللحاق به، لم تتمكن وسقطت أرضاً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

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