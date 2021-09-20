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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، وتمكنت الحملات من ضبط 1135 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وتمكنت الحملات من ضبط 4,88 طن لحوم وكبدة مستوردة بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط 3,24 طن مفروم ومقطعات لحوم ومقطعات دواجن مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن تابع لمطعم للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القاهرة .

وفى الغربية تم ضبط 3850 طن أرز شعير و502,710 طن أرز أبيض معبأ داخل عبوات زنة العبوة 1 كيلو جرام بها تغير فى خواصها الطبيعية، يشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى ويشكل خطراً على الصحة العامة ، بحوزة أمين مخزن مضرب أرز.

وفى سوهاج تم ضبط مالك مخبز وبحوزته 1,6 طن سكر تموينى مخصص ربطاً على البطاقات التموينية الذكية ، قام بتجميعها لإستخدامها فى عملية الإنتاج وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت قيمتها بـ 13600 جنيهاً.

كما تم ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة البحيرة وبحوزته 10 طن أسمدة زراعية مُدعمة معبأة داخل شكائر محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء ، وقدرت بقيمة مالية 35000 جنيهاً تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة .

وفى الشرقية، تم ضبط 2,5 طن أعلاف حيوانية وأرز أبيض بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى وذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .