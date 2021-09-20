ضبط 7 مصانع لإنتاجهما مستلزمات زراعية مجهولة المصدر

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن قطاع الأمن العام حملة أمنية لضبط المصانع والمخازن التى تنتج مستلزمات زراعية بإستخدام مواد مجهولة المصدر بمحافظتي الإسماعيلية وكفر الشيخ.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن ومتاجر عشوائية فى مجال إنتاج المستلزمات الزراعية والمنتجات المغشوشة ، والمنتجات التى تنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر والتى تفتقد للإشتراطات الصحية والمعايير البيئية بنطاق محافظتى الإسماعيلية وكفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط 7 مصانع ومخزنين و3 متاجر، عشوائية وبدون ترخيص والمديرون المسئولون عنها، حيث يتم خلالها إنتاج وتعبئة وتداول مستلزمات الأعلاف والمطهرات والمنظفات المنزلية والمنتجات البلاستيكية والمواد الغذائية بإستخدام مواد مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق.

وبلغ إجمالى المضبوطات 229,2 طن مواد خام ومنتج نهائى لأعلاف حيوانية وأسمدة زراعية مغشوشة ومقلدة و42,2 طن مواد خام مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر ومنتج نهائى لأدوات بلاستيكية بدون بيانات و10,5 طن مواد خام سائلة وبودرة مجهولة المصدر تُستخدم فـى تصنيع المطهرات والمنظفات المنزلية و3750 عبوة مطهرات وأدوات صحية ومنزلية مغشوشة ومقلدة و470400 عبوة مقرمشات أطفال مجهولة المصدر و89,085 طن مواد خام ومنتج نهائى لمثلجات وأيس كريم منتهى الصلاحية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.