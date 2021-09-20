قرارات جديدة من النيابة في حادث انقلاب سيارة على صحراوي أطفيح

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طلبت نيابة مركز الصف في الجيزة، اليوم الاثنين، تحريات أجهزة الأمن حول حادثة انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي بأطفيح، ما أسفرت عن إصابة 6 أشخاص.

كما، طلبت النيابة انتداب خبير فني لفحص السيارة، لبيان عما إذا كانت بها أعطالاً تسببت في الحادث من عدمه، فضلاً عن استدعاء السائق المتسبب في الحادث لسماع إفادته.

وانتقلت النيابة إلى مستشفى الصف العام، لسماع أقوال المصابين، واستعملت عن حالتهم الصحية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المُشار إليه.

انتقل مأمور مركز أطفيح إلى محل البلاغ، وتبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها.

أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تسبب الحادث في إعاقة حركة المرور، وتم الدفع بونش إغاثة لتجنيب السيارة نهر الطريق وسحب الكثافات لحين إعادتها إلى طبيعتها.