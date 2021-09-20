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عادت قبل عام بمساهمة من "سبق".. "مروة" تختفي مجدّداً من ذويها بجدة

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عادت قبل عام بمساهمة من "سبق".. "مروة" تختفي مجدّداً من ذويها بجدة عادت قبل عام بمساهمة من "سبق".. "مروة" تختفي مجدّداً من ذويها بجدة
تعاني مرض الاضطراب الوجداني ولديها ملف في "الصحة النفسية"

عادت قبل عام بمساهمة من

ناشدت أسرة الفتاة مروة أحمد محمد الغامدي؛ البالغة من العمر 21 عاماً، بالبحث عنها حيث فُقدت قبل أسبوعين بينما كانت في رفقة أهلها بالواجهة البحرية في كورنيش جدة، وهي تعاني مرضاً نفسياً (الاضطراب الوجداني) وفقاً لذويها ولديها ملف بالصحة النفسية بجدة.

وكانت "مروة"؛ قد اختفت كذلك قبل عام وتمّ العثور عليها بعد نشر خبر اختفائها في "سبق".

وطالب ذووها قرّاء "سبق"، أو مَن يعثر عليها، أو يشاهدها، بالتواصل مع الشرطة، أو مع ذويها على الرقمين الآتيين:(0500474337)، (0590858510).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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