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"عسيري": لم يتبقَ في خندق رافضي اللقاح سوى المخدوع أو المكابر

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"عسيري": لم يتبقَ في خندق رافضي اللقاح سوى المخدوع أو المكابر "عسيري": لم يتبقَ في خندق رافضي اللقاح سوى المخدوع أو المكابر
قال: لو كان الهدف إبادة الفقراء فلماذا استأثرت به الدول الغنية؟

أكّد وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري؛ أنه لم يتبقَ الآن في خندق الرافضين لتلقي لقاح كورونا سوى المخدوع أو المكابر، متسائلاً، لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء، كما يزعمون، فلماذا استأثرت به الدول الغنية؟

تفصيلاً؛ أكّد عسيري لو كان الهدف من اللقاحات إبادة الفقراء والطبقة المتوسطة، كما يزعمون، فلماذا استأثرت بها الدول الغنية وتركت إفريقيا تصارع كوفيد؟

وتابع، لماذا تسابق عليها العلماء والأغنياء والسياسيون والقادة؟ مؤكداً أنه لم يبقَ الآن في خندق الرفض إلا مخدوع أو مكابر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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