أخبار عاجلة

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خلال اجتماعه الـ32.. رابطة الأحياء لكرة القدم تعلن عن 5 بطولات في الموسم

Print
بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

خلال اجتماعه الـ32.. رابطة الأحياء لكرة القدم تعلن عن 5 بطولات في الموسم

عقد مجلس إدارة رابطة فِرَق الأحياء برئاسة المهندس عادل الفقي، اجتماعه الـ32 (عن بُعد)؛ حيث بارك خلاله المجلس صدور قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل جميع فِرَق الأحياء ضمن أنظمة التسجيل في الاتحاد، وكيفية احتساب بدل التدريب وتعميمه من قِبَل الاتحاد السعودي على جميع الأندية.

وأوضح "الفقي" أنه تم مناقشة روزنامة بطولات الرابطة للموسم الجديد، التي ستنطلق في نوفمبر المقبل، وتستمر حتى يونيو 2022، بإقامة 5 بطولات وهي: (دوري الرابطة، وبطولة الكأس وكأس السوبر، إضافة إلى بطولتي الفئات السنية مواليد 2003 و2008) بجوائز تصل إلى مليوني ريال.

وبيّن أن المجلس ناقش آلية الموافقة على البطولات التنشيطية وإعادة تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، إلى جانب الاطلاع على تقارير ورش العمل التي عقدت للروابط الفرعية لشرح بدل التدريب، كما تم مناقشة الشراكة مع إحدى الشركات الناشئة المختصة بالتطبيقات الرياضية الداعمة لفِرَق الأحياء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه

تأثير غير متوقع للخيار المر على خلايا الجسم.. تعرف عليه

ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف

"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف