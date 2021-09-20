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ضبط موظفين ايتوليا على أسمدة قيمتها 25 مليون جنيه فى قنا

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ضبط موظفين ايتوليا على أسمدة قيمتها 25 مليون جنيه فى قنا ضبط موظفين ايتوليا على أسمدة قيمتها 25 مليون جنيه فى قنا

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مهندسين بإحدى الإدارات التعاونية الزراعية بمحافظة قنا، مقيمين بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بقنا لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما والتربح من أعمال وظيفتهما والاستيلاء على حمولة عدد 58 سيارة تزن 2900 طن سماد مدعم، وعدم تسليمها للجمعيات الزراعية المنصرفة لها تلك الأسمدة، وذلك من خلال قيامهما بالتلاعب بأذونات السيارات وتحويلها لجمعيات أخرى دون وصول تلك الكميات للجمعيات المحول إليها، وبيع تلك الكميات بالسعر الحر للجمهور واستيلائهما على فارق السعر لنفسيهما حيث بلغ إجمالي المبلغ المستولى عليه 5 ملايين و500 ألف جنيه، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.

أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما إاعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

المصرى اليوم

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