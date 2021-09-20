سويلم: دعم الأندية الشعبية على رأس أولويات رابطة الأندية

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أكد اللواء ثروت سويلم وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والمدير التنفيذي الأسبق للإتحاد المصري لكرة القدم، أن دعم الأندية الشعبية على رأس أولويات رابطة الأندية التي سيتم اختيار رئيسها خلال إجتماع ممثليها بعد غد الأربعاء.

وأكد سويلم في تصريحات إذاعية :«سيكون لهذه الرابطة صلاحيات كبيرة ودور هام للغاية وبشكل خاص بالنسبة للأندية الجماهيرية، حيث نتطلع إلى دعم الأندية الشعبية لإعادتها إلى مكانتها المعهودة».

وأضاف :«نواجه تحديات كبيرة لإخراج الدوري العام الموسم المقبل بصورة لائقة من خلال جدول منتظم مع وضع التأجيلات في الإعتبار بالنسبة للرباعي المشارك إفريقياً في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية».

واختتم :«نعمل على عودة الجماهير إلى المباريات بالتنسيق مع القيادات الأمنية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية».