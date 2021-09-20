وزيرة البيئة تعلن تطوير «الجارة» بمحمية سيوة وتحويلها إلى مقصد للسياحة البيئية

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استمراراً لجهود وزارة البيئة لتطوير المحميات الطبيعية والترويج للسياحة البيئية في مصر كتجربة سياحية فريدة اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البدء في الإعداد لدراسة تطوير منطقة الجاره بمحمية سيوه بمحافظة مطروح وتحويلها إلى مقصد فريد للسياحة البيئية وذلك بالتعاون مع مشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالي المرحلة الثالثة بما يساهم في خلق روافد جديدة للسياحة البيئية بالمنطقة مع الحفاظ على ثرواتها الطبيعية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد ان تطوير منطقة الجاره يستهدف خلق مقصد جديد للسياحية البيئية بالمحمية يمزج بين الطابع التراثى والبيئى والطبيعى للمكان مما يساهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية للمقاصد السياحية علاوة على الترويج للثقافات المتنوعة للسكان المحليين وتحويل البيئة الفريدة للمنطقة كفرصة حقيقية للإستثمار البيئى بالاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة وفريدة تدمج بين التراثي الطبيعى والثقافى والحرفي سيجذب محبي السياحة البيئة والثقافية إلى المحافظة من مصر والعالم.

واضافت فؤاد ان اعمال التطوير ستتضمن عرض التراث الطبيعى للمنطقة المتمثل في حفريات العصور القديمة واثارها على العصر الحديث كقصة تحكى الترابط بين البيئة ومجتمعها ليكون أول مشروع سياحى بيئى يعكس عراقة المنطقة بالإضافة إلى توفير بنية تحتية وخدمات تتوافق مع قيمة المنطقة التراثية وتوفر تجربة سياحية جذابة وممتعة للزوار مما يجعلها نموذج للجذب السياحي البيئى ويضمن الحفاظ على حماية البيئة وجودة المنتج السياحى.

وأوضحت وزيرة البيئة ان اعمال التطوير ستساهم في دعم عمليات حماية وصون الموار الطبيعية بالمحمية بتقليل الأنشطة البشرية داخل المحمية بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب والمجتمع المحلى علاوة على تطوير وتنمية المجتمع المحلى بما يساعد على رفع مستوى معيشتهم اقتصاديا واجتماعيا ليكونوا شركاء في حماية المحميات الطبيعية وثرواتها.