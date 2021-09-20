كشف ملابسات مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر بطلق ناري بقنا

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مصرع أحد الأشخاص وإصابة آخر بقنا، وتحديد وضبط الجناة.

وتبلغ لمركز شرطة فرشوط بمديرية أمن قنا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، ملقاة بإحدى الطرق بدائرة المركز وبها عيار نارى بالرأس.

وفى وقت متزامن تبلغ لمركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها سائق توك توك، مصاب بطلق نارى بالجسم.

بالفحص تبين أنه حال سير المصاب بمركبة "التوك توك" قيادته بدائرة مركز أبوتشت بقنا استوقفه أحد الأشخاص وطلب منة توصيله لأحد الأماكن محل بلاغ العثور على جثة المجنى علية الأول، ولدى وصولهما وجد شخصان في انتظارهما يستقلان دراجة نارية قيادة أحدهما المجنى علية الأول، وبحوزة الآخر بندقية آلية وقاموا بتهديده واستولوا على مركبة التوك توك، وأثناء إنصرافهم قام بمقاومتهم فأطلق الشخص حائز البندقية الآلية عدة أعيرة نارية نتج عنها إصابة سائق التوك توك ووفاة أحد المتهمين قائد الدراجة النارية، ولاذ الآخران بالفرار بالدراجة النارية وتخليا عن التوك توك.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة شركاء المتوفى وهما شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما بندقية آلية و5 طلقات نارية، والدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقروا بإرتكابهم الواقعة، كما أقر أحدهم أنه مطلق الأعيرة النارية التى أدت إلى إصابة سائق التوك توك ووفاة شريكه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.