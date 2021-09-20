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المقاولون العرب: دوري المجموعتين «مشروع فاشل» ونُفضِل إقامة الموسم من دور واحد

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المقاولون العرب: دوري المجموعتين «مشروع فاشل» ونُفضِل إقامة الموسم من دور واحد المقاولون العرب: دوري المجموعتين «مشروع فاشل» ونُفضِل إقامة الموسم من دور واحد

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قال المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب: «إن إقامة الدوري العام الموسم المقبل بنظام المجموعتين، تم تجربته من قبل في موسمين مختلفين، وفشل في كلاهما».

وأضاف عادل:«طالبت من قبل في إجتماع لجنة الأندية بإقامة الموسم المقبل من الدوري المصري الممتاز من دور واحد، على أن يتم إقامة دورة فاصلة بنهاية الموسم بين أصحاب المراكز الأربعة الأوائل».

وتابع: «نستعد جيداً للموسم القادم، وأبرمنا العديد من الصفقات الجديدة مثل الموريتاني مامادو نياس من الإنتاج الحربي وعماد فتحي من للمقاصة، بالإضافة إلى حسام حسن مدافع بتروجيت، كما أعلننا رحيل 9 لاعبين، وذلك من أجل الإنخفاض بمعدل أعمار لاعبي الفريق».

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