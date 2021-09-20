زعم قدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات العسكرية..«الداخلية» تكافح جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

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أعلنت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 5 أشخاص، وجميعهم مقيمين مركز شرطة طنطا بمحافظة الغربية بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على إلحاق أبنائهم بالكليات والمعاهد العسكرية وتعيين أحد الشاكين بإحدى الجهات الحكومية، مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهات على خلاف الحقيقة» .

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً في النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين، إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .