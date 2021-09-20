ضبط شخصين بتهمة النصب على إحدى الشركات والإستيلاء على كميات من البضائع

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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من شريك بإحدى الشركات ومدير مبيعات بذات الشركة بتضررهما من بعض الأشخاص لقيامهم بالنصب عليهما والإستيلاء منهما على كمية من البضائع " مواد غذائية " عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية وقيامهم بدفع جزء من قيمة تلك البضائع ، والإتفاق معهم على دفع باقى المبلغ المتبقى على دفعات ، إلا أنهما إكتشفا تعرضهما لواقعة نصب .

أمكن ضبط إثنين من المتهمين ، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالنصب على الشاكيان والإستيلاء منهما على كميات من البضائع بالإشتراك مع المتهم الهارب عقب إيهامهم بأنهم أصحاب شركات لتجارة المواد الغذائية بقصد إعادة بيعها مرة أخرى لتجار المواد