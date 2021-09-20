أخبار عاجلة

«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. المصرى اليوم

إيطاليا وليست الصين .. مفاجأة صادمة في دراسة علمية بشأن منشأ

Print
إيطاليا وليست الصين .. مفاجأة صادمة في دراسة علمية بشأن منشأ فيروس كورونا إيطاليا وليست الصين .. مفاجأة صادمة في دراسة علمية بشأن منشأ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

منذ ألقت جائحة كورونا بظلالها القاتمة على العالم، وبينما يفتك الفيروس المستجد بحياة الملايين من البشر، خرج الجائحة من المعامل إلى ساحات التراشق السياسي عبر الحديث عن منشأ الفيروس، وما إذا كان قد تم تصنيعه عن عمد أم أنه خرج عن السيطرة أثناء أبحاث علمية وتسرب عن طريق الخطأ، وفيما يتمسك الجانب الأمريكي باتهام الصين بتصدير الفيروس للعالم لا تزال المزيد من الاحتمالات تطل برأسها

ووفق دراسة أولية نشرتها قام بها فريق إيطالي برئاسة إليزابيتا تانزي الأستاذة في قسم العلوم الطبية الحيوية للصحة في جامعة ميلانو بإيطاليا، ونشرتها مجلة ذا لانسيت The Lancet فإن فيروس «سارس-كوف-2» له تاريخ مرضي في إيطاليا قبيل ظهوره في ووهان.

جاء هذا الاستنتاج مصادفة حين كان باحثوا ميلانوا يدرسون العينات التي تم جمعها كجزء من مراقبة الحصبة والحصبة الألمانية في إيطاليا، وأبلغ العلماء عن اكتشاف دليل على مادة وراثية لفيروس «سارس-كوف-2» في عينات أخذت من 11 شخصاً قبل الإعلان عن الوباء، حيث تعود الحالة الأولى إلى أواخر صيف 2019، وهذا يعني أن الفيروس كان ينتشر في إيطاليا قبل ذلك بكثير من يوم 8 ديسمبر، الذي يُعتقد أنه تاريخ لأول حالة معروفة في مدينة ووهان الصينية.

وفيما يتمسك الجانب الأمريكي باتهام الصين بتصدير الفيروس؛ من المحتمل أن تغير نتائج هذه الدراسة قواعد اللعبة، كنظرية جديدة حول ظهور جائحة كوفيد-19، وكيفية انتشاره، وكيفية عمل الفيروس نفسه

ورغم اعتراف الباحثين الإيطاليين بظهور«سارس-كوف-2» في إيطاليا قبيل التاريخ المحدد لأول حالة مكتشفة في ووهان، إلا أن الجدول الزمني الذي قدمهوه ببناء شجرة لطفرة الفيروس تشير إلى أن تفشي الفيروس في ووهان قد حدث قبل الانتقال إلى إيطاليا في أكتوبر 2019، وهو ما يتوافق ونظرية سبق وافترضها أندريو رامباوت عالم الأحياء التطورية الجزيئية في جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة في بحثه المنشور في يوليو 2021 في مجلة «جينوم بيولوجي» Genome Biology العلمية المتخصصة.

ولنفي نظرية تصدير الصين للجائحة كان تسنج جوانج، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها، قال في مؤتمر أكاديمي في نوفمبر 2020 «أن ووهان هي مكان اكتشاف الفيروس، لكن هذا لا يعني أنها منشأ الفيروس.

وفيما يؤكد البروفيسور الأمكريكي، جيسي بلوم، عالم الوراثة التطورية الفيروسية في مركز «فريد هاتشينسون» لأبحاث السرطان في سياتل بولاية واشنطن ل إن «هناك أدلة دامغة على أن جائحة كوفيد-19 نشأت في الصين، يتمسك الصيني ليانج وانيان رئيس فريق الجانب الصيني بفريق منظمة الصحة العالمية، لتتبع أصول الوباء، أن المراحل التالية من تحقيق منظمة الصحة العالمية حول منشأ يجب أن تطال أجزاء أخرى من العالم، لافتًا إلى أنه«لا يجب تسييسها».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الأردن الثالث عربيا بإصابات فيروس كورونا

الأردن الثالث عربيا بإصابات فيروس كورونا

بدء الكشف الطبى بجامعة المنوفية واستمرار تطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد فيروس كورونا

بدء الكشف الطبى بجامعة المنوفية واستمرار تطعيم جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ضد فيروس كورونا

العالم يسجل 231 مليون إصابة بفيروس كورونا

العالم يسجل 231 مليون إصابة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 39 حالة إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 39 حالة إصابة و6 وفيات جديدة بفيروس كورونا