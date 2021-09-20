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منذ ألقت جائحة كورونا بظلالها القاتمة على العالم، وبينما يفتك الفيروس المستجد بحياة الملايين من البشر، خرج الجائحة من المعامل إلى ساحات التراشق السياسي عبر الحديث عن منشأ الفيروس، وما إذا كان قد تم تصنيعه عن عمد أم أنه خرج عن السيطرة أثناء أبحاث علمية وتسرب عن طريق الخطأ، وفيما يتمسك الجانب الأمريكي باتهام الصين بتصدير الفيروس للعالم لا تزال المزيد من الاحتمالات تطل برأسها

ووفق دراسة أولية نشرتها قام بها فريق إيطالي برئاسة إليزابيتا تانزي الأستاذة في قسم العلوم الطبية الحيوية للصحة في جامعة ميلانو بإيطاليا، ونشرتها مجلة ذا لانسيت The Lancet فإن فيروس «سارس-كوف-2» له تاريخ مرضي في إيطاليا قبيل ظهوره في ووهان.

جاء هذا الاستنتاج مصادفة حين كان باحثوا ميلانوا يدرسون العينات التي تم جمعها كجزء من مراقبة الحصبة والحصبة الألمانية في إيطاليا، وأبلغ العلماء عن اكتشاف دليل على مادة وراثية لفيروس «سارس-كوف-2» في عينات أخذت من 11 شخصاً قبل الإعلان عن الوباء، حيث تعود الحالة الأولى إلى أواخر صيف 2019، وهذا يعني أن الفيروس كان ينتشر في إيطاليا قبل ذلك بكثير من يوم 8 ديسمبر، الذي يُعتقد أنه تاريخ لأول حالة معروفة في مدينة ووهان الصينية.

وفيما يتمسك الجانب الأمريكي باتهام الصين بتصدير الفيروس؛ من المحتمل أن تغير نتائج هذه الدراسة قواعد اللعبة، كنظرية جديدة حول ظهور جائحة كوفيد-19، وكيفية انتشاره، وكيفية عمل الفيروس نفسه

ورغم اعتراف الباحثين الإيطاليين بظهور«سارس-كوف-2» في إيطاليا قبيل التاريخ المحدد لأول حالة مكتشفة في ووهان، إلا أن الجدول الزمني الذي قدمهوه ببناء شجرة لطفرة الفيروس تشير إلى أن تفشي الفيروس في ووهان قد حدث قبل الانتقال إلى إيطاليا في أكتوبر 2019، وهو ما يتوافق ونظرية سبق وافترضها أندريو رامباوت عالم الأحياء التطورية الجزيئية في جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة في بحثه المنشور في يوليو 2021 في مجلة «جينوم بيولوجي» Genome Biology العلمية المتخصصة.

ولنفي نظرية تصدير الصين للجائحة كان تسنج جوانج، كبير علماء الأوبئة في المركز الصيني لمراقبة الأمراض والوقاية منها، قال في مؤتمر أكاديمي في نوفمبر 2020 «أن ووهان هي مكان اكتشاف الفيروس، لكن هذا لا يعني أنها منشأ الفيروس.

وفيما يؤكد البروفيسور الأمكريكي، جيسي بلوم، عالم الوراثة التطورية الفيروسية في مركز «فريد هاتشينسون» لأبحاث السرطان في سياتل بولاية واشنطن ل إن «هناك أدلة دامغة على أن جائحة كوفيد-19 نشأت في الصين، يتمسك الصيني ليانج وانيان رئيس فريق الجانب الصيني بفريق منظمة الصحة العالمية، لتتبع أصول الوباء، أن المراحل التالية من تحقيق منظمة الصحة العالمية حول منشأ فيروس كورونا يجب أن تطال أجزاء أخرى من العالم، لافتًا إلى أنه«لا يجب تسييسها».