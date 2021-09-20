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ضبط امين عهدة يختلس بـ 100 الف جنية «سلع تموينية» ( التفاصيل )

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ضبط امين عهدة يختلس بـ 100 الف جنية «سلع تموينية» ( التفاصيل ) ضبط امين عهدة يختلس بـ 100 الف جنية «سلع تموينية» ( التفاصيل )

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أعلنت وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام
قالت وزارة الداخلية في بيان الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإختلاس، فقد تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من مسئولى إحدى الشركات بقيام (مدير وأمين عهدة بأحد المعارض التابعة للشركة) بإختلاس بضائع عهدته دون وجه حق مما أضر بأموال الشركة المبلغة»
وأضافت: «أكدت التحريات صحة الواقعة وأسفرت عن قيام المذكور بإستغلال طبيعة عمله وإختصاصه الوظيفى بالشركة المبلغة كونه المنوط به إستلام سلع الشركة التموينية المختلفة وذلك لصرفها لمستحقى الدعم من حاملى البطاقات التموينية بإختلاس سلع عهدته بإجمالى مبلغ (99،5 ألف جنيه) دون وجه حق مما أضر بأموال الشركة» .
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور.. وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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