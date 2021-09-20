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«المحامين»: معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «القتل والإصابة الخطأ»

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«المحامين»: معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «القتل والإصابة الخطأ» «المحامين»: معهد محاماة القاهرة يعقد محاضرة «القتل والإصابة الخطأ»

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أعلنت نقابة المحامين، عن عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، محاضرة لمحامين ومحاميات الجدول العام بفرعيات شمال القاهرة، وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال ، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، ومقرر عام المعهد، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.

وألقى المحاضرة المستشار الأستاذ حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، متناولا القتل والإصابة الخطأ، كما تم عمل مراجعة عامة على ما سبق دراسته بالمعهد.

المصرى اليوم

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