إزالة 20 حالة تعدى على الأراضي الزراعية واملك الري بطوخ (صور)

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طوخ في بيان لها عبر صفحتها الرسمية «فيس بوك» إزالة 21 حالة بمساحة 2578 م تقريباً لتعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الرى بمناطق بلتان ومنشأة العمار وعزبة كفر الفقهاء وبرشوم في إطار أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وتوجيهات اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، بشأن ضرورة إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة.

فيما تم التشديد لاستكمال تحرير جميع التعديات على أملاك الدولة وإزالة كافة أشكال التعدى واستعادة كافة جهات الولاية لكل شبر من أراضيها والقضاء تماما على أي تعديات.

كما قام محمود عبدالمعز رئيس الوحدة المحلية لقرية مشتهر بضبط حالة بناء مخالف بالتعدى على الأرض الزراعية بناحية قرية عرب ابوعيد التابعة لقرية الحدادين دائرة الوحدة وعلى الفور تم الإزالة الفورية.

و قامت الأجهزة التنفيذية بطوخ بإزالة فورية لتعدى على أملاك الري حيث قام أحد المخالفين بعمل باكيات صاج بالمخالفة على الترعة المغطاة بناحية مشتهر.

حملة ازالات طوخ

حملة ازالات طوخ