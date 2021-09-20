تمهيد وتسوية 500 متر للموقع المخصص لإقامة محطة صرف صحي غرب الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظة الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المراكز والمدن.

وصرح العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة ارمنت غرب الاقصر بأنه تم فتح طريق إلى الموقع المخصص لإنشاء محطة الصرف الصحي الفرعية بابو قليعي بقرية السلام.

وأضاف أنه تم فتح الطريق وتمهيدها وتسويتها بمعدات الوحدة المحلية بطول 500 متر، وعرض 10 متر وذلك استعداداً للبدء في أعمال الإنشاء.

وأكد عاشور، على استمرار المتابعة الدورية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مركز ومدينة ارمنت مع تقديم كل الدعم الممكن لإتمام الأعمال دون معوقات.