محافظ الفيوم يسلم المساعدات المالية لسداد ديون الغارمات

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سلّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المساعدات المالية المقدمة من البنك الزراعي المصري، لسداد ديون 14 غارمة بمراكز اطسا وسنورس وأبشواي، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وخالد حسن رئيس البنك الزراعي المصري قطاع الفيوم، والأستاذ علاء المواردي مستشار البنك، وإيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة شيرين فتحي منسق برنامج «فرصة».

أعرب محافظ الفيوم عن شكره لمسئولي البنك الزراعي على دورهم المجتمعي في رفع العبء عن كاهل غير القادرين وسداد ديون الغارمات، مشيراً إلى اهتمام القيادة السياسية وتوجيهاته المستمرة بتوفير سبل الحياة الكريمة لغير القادرين.

ووجه المحافظ، دعوة لجميع الحاضرات، بالابتعاد عن دائرة الدَين، والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها مديرية التضامن الاجتماعي، والفرص التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي مثل مبادرة «باب رزق» بفائدة بسيطة، لتنفيذ مشروعات تعينهن على توفير احتياجاتهن بالقرب من محل إقامتهن، مما يسهم في النهوض بالمستوى المعيشي للمستفيدات بعيداً عن دائرة العَوز والديون.

فيما أشارت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن إجمالي المبالغ المالية المقدمة من البنك الزراعي المصري بلغت 87 ألف و100 جنيه، لسداد ديون 14 غارمة بقرى الغرق قبلي، والغرق بحري، ومنشاة عبدالمجيد وعنك، بمركز اطسا، وقرية مطرطارس بمركز سنورس، وقرية العجميين بمركز أبشواي، بمبالغ تتراوح بين 1500 إلى 14500 جنيه لكل غارمة.