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قطع «مياه الشرب» عن القناطر 3 ساعات اليوم

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قطع «مياه الشرب» عن القناطر 3 ساعات اليوم قطع «مياه الشرب» عن القناطر 3 ساعات اليوم

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قطع مياة الشرب عن مدينه القناطر الخيرية، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعه مساء اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٩/٢٠ وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وقالت الشركة في بيان لها أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفى السياق تابع اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيريه أعمال رد الشئ لأصله بجميع الشوارع والطرق وبالتعاون مع جميع الجهات المعنيه وشركه مياه الشرب والصرف الصحى بعد قيام الشركه بعمل صفايات الأمطار ورصف اماكن التوصيل التي تم عمل صفايات بها بشوارع التقسيم السياحي.

المصرى اليوم

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