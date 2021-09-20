الداخلية تواصل مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى (التفاصيل )

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واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، وتم ضبط شخصين أحدهما مقيم خارج البلاد، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية بجمع تبرعات من خلال أحدهما الذي يعمل بالخارج، وإرسالها للآخر بحوالات بنكية دون الحصول على ترخيص، وتولت النيابة التحقيق .

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالإشتراك مع الجهات المختصة قيام (شخصين» أحدهما مقيم خارج البلاد، والآخر مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) بجمع تبرعات من خلال أحدهما الذي يعمل بالخارج، وإرسالها للآخر بحوالات بنكية دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وعقب ذلك يتم إستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء«.

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الآخر المتواجد حالياً خارج البلاد، ووتبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أعوام طبقاً للفحص المستندى 50 ألف دولار أمريكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».