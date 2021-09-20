ماكرون يطلب «الصفح» من الجزائر ويعلن دفع تعويضات حرب التحرير

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طلب إيمانويل ماكرون الاثنين باسم فرنسا، «الصفح» من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر معلنا إقرار بلاده قانون «تعويض» قريبا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ماكرون، خلال مراسم تكريم الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر، في باريس، اليوم، والتي جاء بها: «لكم امتناننا، لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننسى. شرف الحركيين يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية». وتابع «أخفقت فرنسا في واجباتها تجاه الحركيين وزوجاتهم وأولادهم»، وحسبما أورده موقع «euronews»

وأعلن ماكرون أن الحكومة الفرنسية «ستنفذ قبل نهاية العام الجاري مشروعًا يهدف إلى تدوين الاعتراف والتعويض في قوانين الجمهورية».

وأوضح ماكرون «أنتم تحملون في جسدكم ذكرى الحركيين. يجب نقش شرف الحركيين في الذاكرة الوطنية»، كما دعا إلى «مداواة الجراح» بكلمات الحق وقرارت قوية وأعمال العدالة».

ثورة التحرير الجزائرية أو حرب الجزائر هى حرب اندلعت في نوفمبر 1954 لمواجهة الاحتلال الفرنسي، بمشاركة حوالي 1200 مجاهد كان بحوزتهم 400 قطعة سلاح وبضع قنابل تقليدية، فسارعت حكومة «منداز فرانس» إلى سجن كثير من الجزائريين في محاولة فاشلة لإحباط الثورة من مخططات عسكرية كبرى.