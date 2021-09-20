«الأطباء العرب» : يوم علمي لطلاب كليات الطب لتجنب الممارسات الطبية الخاطئة

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أعلن اتحاد الأطباء العرب عن تنظيم المركز العربى للتوعية الصحية (وعي) اليوم الاثنين، يوما علميا مجانيا عبر الإنترنت عن «السلامة الدوائية»، وذلك بالتزامن مع احتفالية منظمة الصحة العالمية بـ«اليوم العالمي لسلامة المرضى».

ويهدف اليوم العلمى إلى تقديم التوعية اللازمة عن «السلامة الدوائية» لطلبة وخريجي كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والبيطري، وكيفية تجنب الممارسات الطبية الخاطئة، إضافة إلى الوصف الآمن لأدوية الأطفال وحديثي الولادة.

ومن المقرر أن يشارك في فعاليات اليوم العلمي عدد من المتخصصين والخبراء ورواد ورموز العمل الصحي من مختلف الجامعات المصرية.

يشار إلى أن معهد معتمد التابع لاتحاد الأطباء العرب يقدم دبلومة متميزة عن سلامة المرضى تتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، ومتطلبات تقديم خدمات صحية آمنة.