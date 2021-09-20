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محافظ المنوفية يحيل استشاري لجنة التظلمات بملف التصالح بمدينة الشهداء للنيابة العامة

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محافظ المنوفية يحيل استشاري لجنة التظلمات بملف التصالح بمدينة الشهداء للنيابة العامة محافظ المنوفية يحيل استشاري لجنة التظلمات بملف التصالح بمدينة الشهداء للنيابة العامة

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أحال اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الاثنين، المهندس الاستشاري عضو بلجنة التظلمات الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة الشهداء للنيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك لاستغلال منصبه في ارتكاب مخالفات في تراخيص البناء الصادر له والبناء خلال فترة الحظر ومخالفته الرسومات الهندسية والتعدي على خطوط التنظيم، كما استغل منصبه كعضو بلجنة التظلمات في تقديم تقرير استشاري عن ملف التصالح الخاص به مخالفًا للأعمال المنفذة.

وكلف محافظ المنوفية السكرتير العام بالتنسيق مع نقابة المهندسين لاستبعاده وتعيين مهندس آخر فورًا وتنفيذ قرار إزالة للأعمال المخالفة.

وقرر محافظ المنوفية إحالة عدد من المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء وأعضاء لجنة التظلمات للنيابة العامة للتحقيق لتقصيرهم في أداء مهام عملهم وعدم المتابعة الجيدة وتخاذلهم في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الواردة بالتقرير، جاء ذلك جاء ذلك بناءً على تقرير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة (التفتيش الهندسي) بالديوان العام، وما يحويه التقرير من مخالفات.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره، مشددًا على عدم التستر على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ على المال العام.

المصرى اليوم

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