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الاعدام للمتهمين بقتل مواطنا في التجمع الخامس

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الاعدام للمتهمين بقتل مواطنا في التجمع الخامس الاعدام للمتهمين بقتل مواطنا في التجمع الخامس

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة 3متهمين بالإعدام شنقا لاتهامهم بقتل مواطنا فى التجمع الخامس .
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهمه القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد .
وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول يعمل سائقا لدى المجنى عليه وخطط لسرقته بعد أن استعان بخاله وزميله ،واصطحب المتهم الأول المتهمين الآخرين الى مسكن المجنى عليه بعد ارتداء النقاب وكان معدين أدوات جريمتهم حبل ولاصق طبى وقاموا بتكليف بعد الاعتداء عليه ضربا وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة وسرقوا 12ألف جنيةومشغولات ذهبية ،وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم .

المصرى اليوم

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