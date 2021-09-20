الحماية المدنية تسيطر علي حريق بمدخل نقابة معلمين المنيا

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سيطر رجال الحماية المدنية في المنيا، على حريق محدود، نشب في مدخل نقابة المعلمين بمدينة المنيا، ويأتي الحريق بعد مرور نحو شهرين على حريق مماثل اندلع بنفس الكيفية، وتمت السيطرة عليه، في شهر يوليو الماضي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإندلاع حريق محدود خارج مبنى نقابة المعلمين بشارع سعد زغلول أمام الكوبري العالي بمدينة المنيا.

انتقلت سيارات الحماية المدنية ورجال الشرطة، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده داخل مبنى النقابة والمباني المجاورة خاصة وأن تلك المنطقة تضم عيادات طبية خاصة ومحطة وقود ومبنى جمعية الهلال الأحمر.

تبين بالفحص أن الحريق اندلع بمشمع بلاستيك خارج مبني النقابة الذي يشهد أعمال تشطيبات بالواجهة الخارجية، دون حدوث أي إصابات أو أضرار بشرية، كما تبين أن الحريق تسبب في حدوث خسائر مادية محدودة.

تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لاتخاذ اللازم، والمعمل الجنائي للمعاينة والفحص ومعرفة أسباب نشوب الحريق.

وانتقل أعضاء مجلس نقابة المعلمين إلى مكان الحريق للوقوف على أسبابه وتداعياته والاطمئنان على محتويات وأثاث النقابة بالداخل، وسلامة جميع العاملين بها من خدمات معاونة ورجال أمن مدني.