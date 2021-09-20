أخبار عاجلة

«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل) -
جولة عبر المناظر الخلابة والحيوانات النادرة في ألاسكا -
ماذا يخطر بباله عند ذكر الوطن؟.. موظف بـ"حشود الحرم": خدمة الزوّار تسعدني -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة حائل تستمر حتى 7 مساءً -
واس تُطلق شريطاً إخبارياً لأسعار الأسهم السعودية والعملات والمعادن والنفط والغاز على موقعها -
"أمن الطرق" يحذّر من تداعيات الرياح النشطة وتدني الرؤية بالرياض -
جدة.. "جمعية الأطفال ذوي الإعاقة" تنظم مسيرة حب بمناسبة اليوم الوطني 91 -
عَمَلٌ غير مسبوق.. "مرات" تنتج فيلمًا معبرًا عن "السلام الملكي" -
"صحة الرياض" تعلن البدء في تقديم خدمة تنظير الجهاز الهضمي بمستشفى عفيف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رسميًا.. «فريد» يتسلم مهامه عمله رئيسًا لـ استئناف القاهرة

Print
رسميًا.. «فريد» يتسلم مهامه عمله رئيسًا لـ استئناف القاهرة رسميًا.. «فريد» يتسلم مهامه عمله رئيسًا لـ استئناف القاهرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلّم المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد، اليوم الأحد، مهام عمله رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا بمجلس القضاء الأعلى، للعام القضائي 2021/2022.

ولد المستشار «فريد» بالقاهرة وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدًا، ثم بدأ حياته العملية بالالتحاق بالنيابة العامة وكيلاً للنائب العام بنيابة السيدة زينب ثم مديرًا لنيابة المعادي ثم رئيسًا بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ثم رئيسًا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم مستشارًا بمحكمة جنايات القاهرة، والتحق بعدها للعمل بالمكتب الفني للنائب العام المستشار رجاء العربي منذ عام 1990 حتى عام 2000، ثم تم انتدابه لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود مرة أخرى رئيسًا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

وأعير المستشار «فريد» للعمل رئيسًا للمحاكم العسكرية الاستئنافية بمملكة البحرين، ثم عاد رئيسًا لدائرة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

وطبقا للأقدمية المطلقة في اختيار رؤوساء محاكم الاستئناف حسب قانون السلطة القضائية، بدأ المستشار عصام الدين فريد عمله رئيسًا لمحكمة استئناف قنا، ثم رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط ثم رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية، ثم رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

«خلي انتاج فدانك يعادل انتاج 5 افدنة» .. مبادرة نقيب الفلاحين لصغار المزارعين (تفاصيل)

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

بدء العمل في سوق الجملة بالعريش

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

استقرار عند الانخفاض .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي

لليوم الرابع.. تواصل أعمال كرنفال الغردقة للفنون للاحتفال بيوم السياحة العالمي