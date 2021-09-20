رسميًا.. «فريد» يتسلم مهامه عمله رئيسًا لـ استئناف القاهرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسلّم المستشار عصام الدين أحمد محمد فريد، اليوم الأحد، مهام عمله رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة، عضوًا بمجلس القضاء الأعلى، للعام القضائي 2021/2022.

ولد المستشار «فريد» بالقاهرة وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1973 بتقدير عام جيد جدًا، ثم بدأ حياته العملية بالالتحاق بالنيابة العامة وكيلاً للنائب العام بنيابة السيدة زينب ثم مديرًا لنيابة المعادي ثم رئيسًا بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، ثم رئيسًا بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ثم مستشارًا بمحكمة جنايات القاهرة، والتحق بعدها للعمل بالمكتب الفني للنائب العام المستشار رجاء العربي منذ عام 1990 حتى عام 2000، ثم تم انتدابه لجهاز الكسب غير المشروع لمدة عام، ليعود مرة أخرى رئيسًا بمحاكم جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

وأعير المستشار «فريد» للعمل رئيسًا للمحاكم العسكرية الاستئنافية بمملكة البحرين، ثم عاد رئيسًا لدائرة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة.

وطبقا للأقدمية المطلقة في اختيار رؤوساء محاكم الاستئناف حسب قانون السلطة القضائية، بدأ المستشار عصام الدين فريد عمله رئيسًا لمحكمة استئناف قنا، ثم رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط ثم رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية، ثم رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.