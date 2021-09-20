ضبط عصابة سرقة حقائب السيدات بأسلوب "الخطف "بالقاهرة

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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ما تبلغ لقسم شرطة شبرا بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بشخصان يستقلان دراجة نارية قام أحدهما بخطف حقيبة يدها وبداخلها (هاتف محمول - مبلغ مالى- بعض المتعلقات الشخصية) ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكابها(شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دراجة "ملك وقيادة أحدهما" والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " الخطف " بإستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما