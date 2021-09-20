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«الأطباء العرب» تنظم لقاءا علميا من أجل رعاية الأم والوليد

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«الأطباء العرب» تنظم لقاءا علميا من أجل رعاية الأم والوليد «الأطباء العرب» تنظم لقاءا علميا من أجل رعاية الأم والوليد

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نظم اتحاد الأطباء العرب، لقاءا علميا مجانيا عبر الإنترنت، تحت شعار «رعاية الأم والوليد الآمنة.. تحركوا الآن من أجل ولادة آمنة ومحترمة»، وذلك بالتزامن مع احتفالية منظمة الصحة العالمية بـ«اليوم العالمي لسلامة المرضى».

وألقى الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط كلمة متلفزة بثت خلال المؤتمر استعرضت أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى للعام الحالي.

وأكد المنظري أن هذه الأهداف تتمحور حول إذكاء الوعي العالمي بشأن القضايا المتعلقة بسلامة الأمهات والمواليد، واعتماد استراتيجيات فعالة ومبتكرة لتحسين سلامة الأمهات والمواليد.

ونبه إلى أن منظمة الصحة العالمية اتخذت موضوع «الرعاية الآمنة للأم والوليد»، محوراً لليوم العالمي لسلامة المرضى لعام 2021، تحت شعار «حان وقت العمل من أجل ولادة في كنف الأمان والاحترام».

وأكد أن «سلامة المريض ومأمونية الخدمة الصحية من أهم أولويات النظم الصحية على المستوى العالمي».

وحملت كلمة الأستاذ الدكتور منذر لطيف ممثل منظمة الصحة العالمية، خلال اللقاء العلمي، إطلالة عامة على أهداف سلامة المرضى خلال العقد الحالي 2021 إلى 2031، مؤكدا أهمية الرعاية الآمنة للأم وللوليد.

ومن جهته، تحدث الأستاذ الدكتور صبحي أبواللوز أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة عين شمس، عن متطلبات الرعاية الآمنه للأم أثناء الحمل والولادة ومابعد الولادة، وعلاقة بالحمل والولادة، وهل للرضاعة تأثير إيجابى على صحة الوليد من حيث الحماية من الأمراض ومن ضمنها كورونا.

وأشار إلى تركيز المنظمة على سلامة المرضى كأحد دعائم الرعاية الصحية، والتي تقلل من الأضرار التي يتعرض لها متلقي الخدمة الصحية.

واستعرضت الدكتورة ولاء عبداللطيف ممثل الجمعية المصرية لمكافحة العدوي، أساسيات مكافحة العدوي في أقسام الولادة؛ حيث إن مكافحة العدوى ركيزة أساسية في الرعاية الآمنة.

يشار إلى أن المعهد العربي للتنمية المستدامة (معتمد) التابع لاتحاد الأطباء العرب يقدم دبلومة متميزة عن سلامة المرضي تتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية، ومتطلبات تقديم خدمات صحية آمنه. «الأطباء العرب» ينظم يوماً علمياً مجانياً للأطباء حول رعاية الأم والوليد.

المصرى اليوم

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