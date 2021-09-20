الإعدام لـ مُبيض محارة وزوجته بتهمة قتل مُسنة ببولاق الدكرور

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عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقد بمجمع محاكم زينهم، مبيض محارة وزوجته بالإعدام شنقًا، بتهمة لقتلهما سيدة مسنة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، ببولاق الدكرور.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم الأول ملاك "رياض" توجهه رفقة زوجته المتهمة الثانية "صباح.إ"، إلى مسكن المجني عليها "فوزية.ف"، بعدما ابتاعا زجاجة عصير، وقاما بخلط محتواها بعقار أزرق اللون أفاد بمسماه NIGHT CALM قاما على طحنه على هيئة مسحوق وأضافوه إلى محتوى الزجاجة، لعدم افتضاح أمرهما وما أن التقوا بها حتى قدما لها تلك الزجاجة، فاحتست بعض منها يقرب من نصفها، وقاموا بسرقة مشغولاتها الذهبية، وهاتفها المحمول.